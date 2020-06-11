Рейсы будут выполняться с 23 июня по конец октября текущего года.

Самолеты из Тамбова в Симферополь будут летать четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам, воскресеньям. Решение об увеличении количества авиарейсов (с двух в неделю — ИФ) между регионами принято с учетом итогов прошлогоднего сезона летних отпусков.

"Частота полетов в неделю в Симферополь в этом курортном сезоне увеличена до 4 рейсов. Это беспримерная в современной истории Тамбовской области частота полетов в Крым. Она запланирована с учетом опыта прошлого лета, когда направление в Крым было особенно востребовано гражданами и зачастую самолет, а это канадский Bombardier CRJ 100 или 200, не мог вместить всех желающих отдохнуть на море. Руководство республики Крым заявило о том, что с 15 июня снимаются ограничения, введенные в связи с коронавирусом, включая обязательную обсервацию для приезжих из других регионов", — пояснили в областном управлении автомобильных дорог и транспорта.

Также с 23 июня "РусЛайн" начинает выполнение полетов в Сочи. Изначально к ним планировалось приступить в начале июня.

В настоящее время из Тамбова организованы рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.

Поскольку авиакомпания участвует в федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок, стоимость авиабилетов во всех направлениях будет определяться по специальному (фиксированному) тарифу, установленному правительством РФ в зависимости от протяженности маршрутов, отмечается в сообщении.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров (снижение на 3% к 2018 году), заняв по этому показателю 21-е место среди российских авиакомпаний. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.