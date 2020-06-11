"Массовые мероприятия, в том числе фестивали "Толстой", "Тульский заиграй", "12 ключей", "Бежин луг", "Дедославль" и другие этим летом в привычном формате не состоятся и будут перенесены на следующий год", — сказала Рыбкина.

По словам министра, учреждения культуры очень активно нарабатывают материал, создают контент, ориентированный на разные категории зрителей.

"Новые продукты позволят популяризировать экспозиции музеев и привлечь новую аудиторию. К тому же такой формат дает возможность показать Тульскую область не только гостям, которые приезжают к нам из соседних регионов, но всем пользователям сети", — подчеркнула Рыбкина.

Ключевым мероприятием нынешнего лета станет виртуальный культурно-просветительский марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты". Он стартовал 1 июня в Алексине. Состоялось 21 мероприятие, которое собрало порядка 47 тысяч просмотров в социальных сетях, на сайте "Тульский кремль" и портале комитета по туризму.

13 недель лета распределены между 12 городами Большой засечной черты и музеем "Тульский кремль". В рамках марафона региональные учреждения культуры подготовили специальные проекты.

Региональный библиотечно-информационный комплекс проведет краеведческие чтения, выставку и фестиваль онлайн.

Государственный архив Тульской области предлагает еженедельные тематические встречи, посвященные городам Большой засечной черты, в рамках проекта "Архивная среда". Объединение центров развития культуры — специальные этноремесленные программы.

Тульская областная филармония покажет свои лучшие концерты и постановки прошлых лет, а также продолжит проект "Кремлевские сезоны — 2020".

Также 8 августа в соцсетях состоится юбилейный фестиваль "День пряника".

Ранее первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев заявлял, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19, нынешний туристический сезон в Тульской области полностью переведен в цифровой формат.