Второй пункт в принятом 27 марта постановлении главы региона "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" признан утратившим силу.

Этот пункт рекомендовал приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения и т.д.

Также возобновляется деятельность горнолыжных трасс.

Еще одно постановление разрешает торговлю непродовольственными товарами на розничных рынках и нестационарных объектах.

Как сообщалось, с 26 мая на рынках региона была разрешена торговля продовольственными товарами.