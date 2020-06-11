Согласно приказу, прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Доступ в парковые зоны федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы музея.

При этом, посещение учреждения разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минкультуры РФ подготовили рекомендации по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников.

Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе — провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями (кассах, стойки администраторов и при выдаче аудиогидов), а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев.

Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Музеям рекомендовано отказаться от проведения экскурсий для туристических групп, при этом они смогут проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии в группах не более пяти человек. Посетители музеев также смогут воспользоваться аудиогидом, который после каждого зрителя будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, наушники для аудиогида будут одноразовыми.

Билеты в музеи рекомендована продавать в электронном виде, а их проверку на входе проводить бесконтактным способом.