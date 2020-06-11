Авторы законопроекта — депутаты от "Единой России" Роман Романенко и Максим Сураев, от КПРФ — Вера Ганзя и независимый депутат Рифат Шайхутдинов.

Нынешний уровень развития авиации общего назначения (АОН) в РФ "не соответствует уровню социально-экономического развития страны", наблюдается "кратное отставание от развитых стран", пишут авторы проекта. Так, по числу воздушных судов на 1 трлн руб. ВВП Россия отстает от США в 4,5 раза, от Бразилии в 5,6 раза, от Канады в 10 раз.

Мешают активно применять АОН для оказания экскурсионных, туристических услуг, а также перевозок в удаленных районах страны повышенные требования к этой сфере, считают депутаты. Основной сдерживающий фактор — "необоснованно усложненные" правила и процедуры оформления сертификата эксплуатанта. Законопроектом предлагается разрешить вести бизнес с использованием АОН без обязательной сертификации "с направлением уведомления в федеральный орган исполнительной власти".

По действующему законодательству РФ сверхлегким воздушным судном считается судно с максимальной взлетной массой до 495 кг. В США, Европе, Канаде, Австралии эта норма выше — до 600-650 кг. Проект предполагает установить такое же ограничение: это "позволит обеспечить необходимый уровень эксплуатационной надежности и безопасности при относительно простых процедурах подтверждения и поддержания летной годности судов".

При этом для судов с массой конструкции до 115 кг планируется, наоборот, ввести дополнительные требования. Сейчас, пишут депутаты, такие суда не подлежат государственной регистрации и учету. Законопроект предполагает учет сверхлегких пилотируемых и беспилотных судов, а также вводит требования к визуальным и электронным учетным опознавательным знакам для них. Это позволит "создать условия для повышения прозрачности деятельности и расследования авиационных происшествий и инцидентов". Требования к учетным опознавательным знакам будут установлены новыми федеральными авиационными правилами, пишут депутаты.

Сверхлегкие суда, свободные аэростаты и планеры, задействованные в коммерческих воздушных перевозках и авиационных работах, предполагается исключить из сферы действия законодательства в области транспортной безопасности. Это должно снизить финансовую нагрузку на бизнес, что, как ожидается, "положительным образом" скажется на стоимости услуг "без создания риска снижения уровня транспортной безопасности".

"При условии принятия законопроекта и подзаконных актов минимальный вклад в экономику страны от использования воздушных судов в целях, определенных для авиации общего назначения, на начальном этапе составит не менее 500 млн руб. в год", — утверждают авторы законопроекта.

Ранее подготовкой закона, направленного на смягчение требований к АОН, занимался Минтранс РФ.