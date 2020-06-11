"Билеты пока можно купить только на нашем официальном сайте (http://tickets.moscowzoo.ru/). Кассы временно не работают для предотвращения очередей", — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка в четверг.

Льготные билеты для пенсионеров и детей до 18 лет также нужно оформлять на сайте, а на входе (работает только главный вход) — предъявить документ, подтверждающий льготу.

"И еще одна большая просьба: пожалуйста, не забывайте о благополучии животных! Многие из них успели привыкнуть к новому уровню тишины. Сейчас, как никогда, важно соблюдать наши правила: не шуметь у вольеров (не стучать по ограждениям, не подзывать питомцев и т.д.). Не приносить с собой что-то громкое (радио, самокаты и т.д.) Не подкармливать животных", — просят представители зоопарка.

В сообщении отмечается, что многие звери явно проявят к посетителям интерес — "они давно не видели незнакомых людей". "Пожалуйста, поймите его правильно — и просто тихо понаблюдайте за ними", — просит пресс-служба.

Зоопарк готов принять посетителей 16 июня с 07:30 до 22:00, вход на территорию прекращается за час до закрытия.

Каждый гость должен будет выдерживать дистанцию в 1,5 метра, которая дополнительно подчеркивается яркими метками на дорожках.

Для дополнительного обеспечения социальной дистанции временно закрыты внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также Детский зоопарк. Можно будет прогуливаться по территории, но не использовать скамейки, беседки и детские площадки.

В настоящее время реконструируется мост на Новую территорию и павильон ластоногих.

Зоопарк просит всех посетителей надевать маски и перчатки. Территория зоопарка оборудована санитайзерами.

"Зоопарк оставляет за собой право выводить с территории нарушителей правил — ради безопасности наших гостей и питомцев", — говорится в сообщении.