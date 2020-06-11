Согласно опубликованному на сайте парка сообщению, "Диснейленд" будет возобновлять работу в несколько этапов: с 9 июля заработает торговый центр, а парк аттракционов — с 17 июля.

Ожидается также, что с 23 июля начнут принимать посетителей расположенные на территории парк отели.

Однако руководство парка указало, что после открытия "некоторые части парков, отели, рестораны, аттракционы могут быть недоступными для посещения". Кроме того, будет ограничено число посетителей.

Для открытия "Диснейленда" в Калифорнии парку необходимо получить соответствующее разрешение со стороны правительства и штата. Парк "Дисней Уорлд" во Флориде уже получил такой документ.

Все развлекательны парки в США были закрыты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Ранее в четверг сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в США превысило 2 млн.