При этом глава РЖД обратил особое внимание на организацию летних пассажирских перевозок. Он отметил необходимость неукоснительного соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических мер, необходимых для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и персонала на всех этапах поездки: от покупки билета до выхода со станции назначения.
"Сегодня требования по этому направлению деятельности определены. Прошу пассажирский, производственный и медицинский блоки организовать их безусловное исполнение", — отметил Белозеров.
В настоящее время в пассажирском комплексе по ключевым показателям сохраняется отрицательная динамика, напомнил он.
РЖД в июле — августе 2020 года планируют вернуть более 60% летних пассажирских поездов, отмененных из-за коронавируса, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.
"Проработаны варианты восстановления размеров движения поездов по трем сценариям: оптимистичному, основному и пессимистичному. Приоритетным признан основной сценарий. Восстановление размеров движения запланировано на июль-август 2020 г. Будут "возвращены" 67 поездов во внутригосударственном сообщении, также планируется увеличить периодичность курсирования 57 поездов. Таким образом, будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето", — сообщили в РЖД.
По данным РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2020 года рухнули на 77% по сравнению с тем же периодом 2019 г., в мае падение "дальних" ж/д перевозок пассажиров ускорилось до 78,9%.