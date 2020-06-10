"Создание комплексных туристических продуктов, основанных на комфортной транспортной логистике, это один из реальных инструментов, который позволит переломить негативные тенденции в пассажирском сегменте, поэтому необходимо активно включиться в эту работу на всех уровнях", — сказал Белозеров, слова которого приводятся в сообщении РЖД.

При этом глава РЖД обратил особое внимание на организацию летних пассажирских перевозок. Он отметил необходимость неукоснительного соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических мер, необходимых для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и персонала на всех этапах поездки: от покупки билета до выхода со станции назначения.

"Сегодня требования по этому направлению деятельности определены. Прошу пассажирский, производственный и медицинский блоки организовать их безусловное исполнение", — отметил Белозеров.

В настоящее время в пассажирском комплексе по ключевым показателям сохраняется отрицательная динамика, напомнил он.

РЖД в июле — августе 2020 года планируют вернуть более 60% летних пассажирских поездов, отмененных из-за коронавируса, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.

"Проработаны варианты восстановления размеров движения поездов по трем сценариям: оптимистичному, основному и пессимистичному. Приоритетным признан основной сценарий. Восстановление размеров движения запланировано на июль-август 2020 г. Будут "возвращены" 67 поездов во внутригосударственном сообщении, также планируется увеличить периодичность курсирования 57 поездов. Таким образом, будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето", — сообщили в РЖД.

По данным РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2020 года рухнули на 77% по сравнению с тем же периодом 2019 г., в мае падение "дальних" ж/д перевозок пассажиров ускорилось до 78,9%.