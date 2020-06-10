"С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, установленных в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, и для расширения географии железнодорожных перевозок по направлению в Крым проработаны маршруты и расписание новых направлений", — рассказал гендиректор ГСЭ Александр Ганов.

В составе поездов — купейные и плацкартные вагоны.

Поезд № 75/76 Симферополь — Екатеринбург будет курсировать раз в неделю с 28 июня. На маршруте — Казань, Саранск, Пенза и Балашов.

Первый поезд № 141/142 Екатеринбург — Симферополь отправится в путь 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля. Он будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Поезд № 525/526 Симферополь — Кисловодск будет курсировать два раза в неделю: с 29 июня из Симферополя. На маршруте — Минеральные воды, Армавир, Краснодар.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория будет ходить через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится в Крым 1 июля.

Как сообщалось, ГСЭ в апреле заявила, что переносит запуск поездов в Крым по новым направлениям из-за пандемии нового коронавируса и снижения пассажиропотока.

"Старт движения девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга (два — ИФ), Кисловодска, Мурманска в Симферополь, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановке в стране", — говорилось в пресс-релизе.

Ограничения и изменения в график курсирования именных поездов "Таврия" из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь, запущенных в третьей декаде декабря 2019 года, не вводились из-за "социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом".

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.