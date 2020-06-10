Так, с 9 июня по 29 сентября из Москвы поезд отправляется в 16:20 мск, время в пути составит 14 часов 32 минуты, из Йошкар-Олы — с 10 июня по 30 сентября в 19:26 мск (время в пути — 13 часов 34 минуты).

В пресс-службе ГЖД "Интерфаксу" пояснили, что этот фирменный поезд до апреля текущего года также курсировал в ежедневном режиме. Затем периодичность была изменена из-за снижения пассажиропотока на фоне сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было приостановлено выполнение авиарейсов на маршруте Москва — Йошкар-Ола, которые выполняла авиакомпания "РусЛайн". Первоначально планировалась приостановка до 30 апреля, однако затем сроки были продлены, планируется возобновление с 1 июля. При этом рейсы из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург "РусЛайн" не отменял. Другие авиакомпании в настоящее время не выполняют полеты в/из Йошкар-Олы.