Загрязнение макро и микропластиком пляжей Куршской косы на российском и литовских участках стало предметом исследований ученых Атлантического отделения института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, БФУ им. Канта и Института исследований Балтийского моря в Варнемюнде (Германия).

"Анализ полученных данных показал, что на всей исследуемой территории — от Зеленоградска до Клайпеды — концентрация частиц микропластика примерно одинакова. Они распределены практически равномерно, поэтому можно говорить о некотором фоновом загрязнении", — отмечают ученые.

Песок в разных точках Куршской косы и на разных участках пляжа — в зоне заплеска волн, в центральной части пляжа, в тыльной части — содержит 50-120 частичек микропластика (размером до 2 мм) на килограмм песка. И это не представляет серьезной опасности для человека.

Наличие макропластика зависит главным образом от штормов. Один шторм выбрасывает мусор на пляж, другой смывает все обратно. Но это в том случае, если люди не соберут выброшенное раньше, отмечает пресс-служба.

Также ученые выяснили, что макромусор присутствует в достаточно большом количестве, но пятнами, лишь в отдельных местах. На этот показатель влияет хозяйственная деятельность человека. Именно поэтому больше всего макропластика было обнаружено на пляже Клайпеды. Это объяснимо — большой город, крупный порт оказывает серьезное давление на природу.

Результаты исследования опубликованы в научной статье в журнале Marine Pollution Bulletin.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивого пейзажа.