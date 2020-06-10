"Анализ полученных данных показал, что на всей исследуемой территории — от Зеленоградска до Клайпеды — концентрация частиц микропластика примерно одинакова. Они распределены практически равномерно, поэтому можно говорить о некотором фоновом загрязнении", — отмечают ученые.
Песок в разных точках Куршской косы и на разных участках пляжа — в зоне заплеска волн, в центральной части пляжа, в тыльной части — содержит 50-120 частичек микропластика (размером до 2 мм) на килограмм песка. И это не представляет серьезной опасности для человека.
Наличие макропластика зависит главным образом от штормов. Один шторм выбрасывает мусор на пляж, другой смывает все обратно. Но это в том случае, если люди не соберут выброшенное раньше, отмечает пресс-служба.
Также ученые выяснили, что макромусор присутствует в достаточно большом количестве, но пятнами, лишь в отдельных местах. На этот показатель влияет хозяйственная деятельность человека. Именно поэтому больше всего макропластика было обнаружено на пляже Клайпеды. Это объяснимо — большой город, крупный порт оказывает серьезное давление на природу.
Результаты исследования опубликованы в научной статье в журнале Marine Pollution Bulletin.
Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.
Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивого пейзажа.