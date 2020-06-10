Отдых детей во всех лагерях будет бесплатным. Отдыхать калужане будут только на территории региона.

"Во всех организациях отдыха планируется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим", — отмечается в сообщении.

В первую очередь путевки получат дети в трудной жизненной ситуации, дети медиков, помогающих зараженным коронавирусом, соцработников и сотрудников интернатов, работающих вахтовым методом, педагогов, которые организуют ЕГЭ и летние площадки, а также чьи родители стали безработными во время пандемии.

Смены в школьных дневных лагерях продлятся 21 день, такой же продолжительности будут смены в санаториях "Сигнал" и "Звездный", лагерях "Чайка", "Смена" и "Ласточка". 14-деневные смены организуют в лагерях "Сокол", "Галактика", "Белка", "Звездный", "Вятичи" и "Воробьево".