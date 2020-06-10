"Рейсы, запланированные в период с июня по август 2020 года, отменены туроператорами. Данное изменение связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире", — говорится в ответе за подписью гендиректора "Атомфлота" Мустафы Кашки.

На сайте туроператора Poseidon Expeditions ранее были заявлены рейсы на Северный полюс 12-24 июля, 23 июля — 4 августа, 5-17 августа. В настоящее время туроператор анонсирует три рейса к Северному полюсу на атомном ледоколе на лето 2021 года. Стоимость такого путешествия на макушку планеты составляет 1,9 млн рублей с учетом скидки за ранее бронирование.

Летом 2019 года атомоход "50 лет Победы" выполнил пять туристических рейсов к Северному полюсу. Кроме того, в августе в путешествие на ледоколе отправились около 70 одаренных детей из разных регионов России. Их сопровождали деятели культуры, искусства, полярники, популярные блогеры. Во время рейса на борту ледокола работали творческие и научные лаборатории. Этот рейс был приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота России.

В ноябре 2017 года на конференции "Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области" в рамках Мурманской международной деловой недели министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова (в настоящее время заместитель губернатора Мурманской области — ИФ) сообщила, что программа круизов на атомных ледоколах ФГУП "Атомфлот" из Мурманска на Северный полюс может быть продлена до 2035 года.

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Атомный ледокол "50 лет Победы" — самый крупный действующий атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 м, ширина — 30 м, полное водоизмещение — 25 тыс. тонн, скорость хода — 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол — 2,8 м. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна — 138 человек.