На портале опубликован перечень документов, необходимых для размещения в санаториях. В этом списке пять пунктов: документ, подтверждающий регистрацию или место жительства в Крыму и Севастополе, санаторно-курортная карта, справка об отрицательных результатах лабораторных обследований на COVID-19, полученная не позднее чем за двое суток до даты отъезда, справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до отъезда и медицинский полис.

При этом для размещения в гостиницах, пансионатах и домах отдыха достаточно только документа о регистрации в Крыму.

Перед началом работы средства размещения должны провести лабораторные обследования всех сотрудников и подписать обязательство. Оно предполагает согласие на меры профилактики коронавируса, разрешение на необходимые контрольные мероприятия и оплату изоляции гостей в случае выявления зараженных.

"Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия по обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами", — отмечается в обязательстве.

Как сообщалось, Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться поэтапно. Первый этап предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ, началась продажа путевок.