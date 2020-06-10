"В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", — говорится в сообщении пресс-службы Роструда, поступившем в "Интерфакс" в среду.

При этом отмечается, что работникам, оплачиваемым сдельно, за 25 июня будет выплачиваться соответствующее вознаграждение, которое определяется работодателем.

Кроме того, поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается, добавили в пресс-службе.

Роструд также напоминает, что 12 июня — День России, и поэтому россиян ждет сокращенный день 11 июня (как предпраздничный) и длинные тройные выходные — пятница, суббота и воскресенье.