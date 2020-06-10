Прямые рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Полетная программа действует до 24 октября.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что полеты по данному направлению не выполнялись с прошлого года.

Согласно данным расписания екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы в Красноярск в период с 5 июля по 29 сентября дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям — будет также выполнять авиакомпания "ЮТэйр".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.