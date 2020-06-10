"Мы открываем сейчас ряд авиарейсов, в том числе, авиарейсы на Хельсинки и Мурманск, потому что мы видим, что есть интересный потенциал с точки зрения бизнеса, и мы облегчаем возможность для бизнеса комфортно работать в нашем арктическом регионе", — сказал Чепик в ходе I международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" в среду.

"Мне кажется, в этом есть определенные серьезные интересные перспективы", — добавил он.

Ранее пресс-служба правительства Карелии сообщила со ссылкой на вице-премьера республики Оксану Чебунину, что строительство аэровокзала в Петрозаводске завершено, аэропорт сможет принять пассажиров в июле.

"В ближайшие дни возобновятся рейсы между Петрозаводском и Москвой. В планах этого лета — полюбившиеся жителям Карелии рейсы по "южным" направлениям: в Симферополь, Сочи и Анапу, а также полеты в Череповец, Архангельск, Калининград, Мурманск. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, предполагается запустить международный рейс в Хельсинки", — сообщали в пресс-службе.

Аэровокзал способен обслуживать до 300 пассажиров в час. В нем оборудовано семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также VIP-зона, комната матери и ребенка, представительский зал, будут организованы несколько предприятий общепита.

Аэровокзал "Петрозаводск" — один из наиболее крупных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой программы к 100-летию республики под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Общая стоимость нового аэровокзала — более 1 млрд рублей. Строительство выполнили сотрудники "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" Минобороны РФ.