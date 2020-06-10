"10 июня стартовал сезон фонтанов. Посетители могут увидеть 17 исторических фонтанов ВДНХ. Фонтаны будут работать на протяжении всего летнего сезона вплоть до конца сентября — начала октября (в зависимости от погоды)", — пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что в 2018 году была закончена реставрация 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитого фонтана "Золотой колос", который не работал в течение 30 лет.

Как сообщалось, в среду мэр Сергей Собянин открыл сезон фонтанов на церемонии в Парке Победы на Поклонной горе. Сезон продлится как минимум до 1 октября.

Всего в Москве работает около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств

Территория ВДНХ открылась для прогулок 1 июня. Ранее сообщалось, что за время закрытия территория выставки была подготовлена к летнему сезону.

ВДНХ включает 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь выставки составляет более 325 га. В частности, там расположены Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".