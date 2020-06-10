Там напомнили, что в 2018 году была закончена реставрация 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитого фонтана "Золотой колос", который не работал в течение 30 лет.
Как сообщалось, в среду мэр Сергей Собянин открыл сезон фонтанов на церемонии в Парке Победы на Поклонной горе. Сезон продлится как минимум до 1 октября.
Всего в Москве работает около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств
Территория ВДНХ открылась для прогулок 1 июня. Ранее сообщалось, что за время закрытия территория выставки была подготовлена к летнему сезону.
ВДНХ включает 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь выставки составляет более 325 га. В частности, там расположены Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".