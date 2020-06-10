Как следует из отчетности сочинского аэропорта, в январе этого года он приобрел акции АО "Международный аэропорт Владивосток" и АО "Терминал Владивосток". Количество купленных бумаг не уточняется, стоимость сделок составила 9,72 млрд рублей.

В пресс-службе "Базэл Аэро" "Интерфаксу" подтвердили факт сделки, отметив, что аэропорт Сочи приобрел более 50% акций аэропорта Владивостока.

Еще несколько лет назад аэропорт Владивостока принадлежал АО "Международный аэропорт Шереметьево". Но в 2014 г. "Шереметьево" объявило конкурс на продажу 52,16% акций АО "Международный аэропорт Владивосток" и 100% АО "Терминал Владивосток". Победитель определился в начале 2015 года: им стал консорциум "Базового элемента" Олега Дерипаски (контролирует "Базэл Аэро"), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского Changi Airports International. В феврале 2017 г. консорциум сообщил, что закрыл сделку и приступил к управлению аэропортом. При этом уточнялось, что инвесторы принимают равное участие в консорциуме.

В июне 2018 г. сообщалось, что МАШ нанял юристов Latham & Watkins, чтобы те оценили санкционные риски от сделки по продаже аэропорта Владивостока: чуть ранее, в апреле, "БазЭл" попал в "черный список" США. В материалах закупки описывалась и сама сделка. Непосредственными покупателями активов выступили кипрская структура "БазЭла" Vilamar Ventures, сингапурская "дочка" РФПИ Levanterra и "дочка" Changi — Goldenhorn Gate. МАШ просил юристов оценить риски "в части отказа от получения от Vilamar Ventures Limited платежей в погашение задолженности по договору купли-продажи и предъявления требований произвести оплату за акции".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец марта 2018 года по 33,33% в уставных капиталах АО "Международный аэропорт Владивосток" и АО "Терминал Владивосток" принадлежало Levanterra, Goldenhorn Gate и АО "Международный аэропорт "Шереметьево", а доля структуры "БазЭла" Vilamar Ventures была символической и оценивалась в 1 рубль. Более свежих данных о собственниках компаний в "СПАРКе" не приводится.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Его терминал рассчитан на обслуживание до 3,5 млн пассажиров в год. В 2019 г. через аэропорт перевезено более 3 млн человек (+17% г/г).

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. В 2019 г. вместе они обслужили более 13 млн человек. Единственный владелец "Базэл Аэро" — кипрская Transport AMD-2 Limited. В 2012 году "БазЭл" продал 30% этой компании Changi, 20% — структуре Сбербанка, 50+1% сохранил за собой.