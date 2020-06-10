"Проработаны варианты восстановления размеров движения поездов по трем сценариям: оптимистичному, основному и пессимистичному. Приоритетным признан основной сценарий. Восстановление размеров движения запланировано на июль-август 2020 г. Будут "возвращены" 67 поездов во внутригосударственном сообщении, также планируется увеличить периодичность курсирования 57 поездов. Таким образом, будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето", — сообщили в РЖД.

Замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев в мае допускал восстановление пассажирских железнодорожных перевозок к осени этого года, если не будет новой волны COVID-19.

По данным РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2020 года рухнули на 77% по сравнению с тем же периодом 2019 г., в мае падение "дальних" ж/д перевозок пассажиров ускорилось до 78,9%.