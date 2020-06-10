Он уточнил, что смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.
"Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введен ряд других послаблений", — добавил губернатор.
Вместе с тем, действие остальных мер предосторожности будет продлено до 1 июля, "чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений".
"Если эпидситуация в крае снова станет напряженной, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь", — заключил Владимиров.
В Ставропольском крае из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей региона была введена в конце марта. Все жители обязаны иметь спецпропуска для передвижения. Без пропусков можно выйти в ближайший магазин или аптеку. Также с 18 мая ввели обязательное ношение масок при выходе из дома.
Всего в крае коронавирусом заразились 3 тыс. 308 человек, 1 тыс. 650 выздоровели, умерли 65 пациентов.