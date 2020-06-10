"Эпидемиологическая ситуация в нашем крае остается стабильной. Индекс распространения инфекции не растет. В крае наращивается число проводимых тестов. Резерв созданного коечного фонда — достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам. Угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять. В целом, все это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер", — написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он уточнил, что смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

"Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введен ряд других послаблений", — добавил губернатор.

Вместе с тем, действие остальных мер предосторожности будет продлено до 1 июля, "чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений".

"Если эпидситуация в крае снова станет напряженной, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь", — заключил Владимиров.

В Ставропольском крае из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей региона была введена в конце марта. Все жители обязаны иметь спецпропуска для передвижения. Без пропусков можно выйти в ближайший магазин или аптеку. Также с 18 мая ввели обязательное ношение масок при выходе из дома.

Всего в крае коронавирусом заразились 3 тыс. 308 человек, 1 тыс. 650 выздоровели, умерли 65 пациентов.