Представители "Яндекс.Драйва" и YouDrive подтвердили "Интерфаксу", что компании получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга, что позволяет восстановить работу в полном объеме.

"Все автомобили будут приходить не просто мойку, а тщательную дезинфекцию, как и раньше. Также мы будем стараться поддерживать в машинах запас масок, перчаток и антисептиков", — сообщил представитель Youdrive.

По словам представителя "Яндекс.Драйва", все используемые средства дезинфекции рекомендованы Роспотребнадзором.

Накануне BelkaCar и "Яндекс.Драйв" распространили совместное заявление о том, что сервисы не могут начать работу в полном объеме и предоставить пользователям краткосрочную аренду автомобилей из-за отсутствия регламента от Роспотребнадзора.

Ограничения на работу каршеринга в Москве сняты с 9 июня. Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 22 апреля, однако с 25 мая московская мэрия разрешила возобновить работу в ограниченном режиме: арендовать автомобили пользователи могли при наличии цифрового пропуска от пяти дней.