"Да, мы открываем эту границу. Путешествия в Италию, в Грецию, в Хорватию станут возможны", — сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции.

Ранее в июне сообщалось, что людей, прибывающих в Австрию из ФРГ, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, больше не будут проверять на симптомы, связанные с коронавирусом.

Италия, которая весной была одним из эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в Европе, открыла границы для туристов с 3 июня.