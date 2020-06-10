В рамках первого этапа также планируется разрешить оказание бытовых услуг и открыть специализированные мебельные магазины.

"Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа", — цитирует пресс-служба Беглова.

Губернатор уточнил, что эти ограничения могут быть сняты с 15 июня.

Салоны красоты пока не откроются, подчеркнул Беглов.

На втором этапе, который может начаться в конце июня, если позволит обстановка, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. С Роспотребнадзором обсуждаются возможности открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк, говорится в сообщении.

На третьем этапе снятия ограничений (в июле), по словам губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи.

"Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны", — цитирует пресс-служба Беглова.