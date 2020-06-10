"Снять с 11 июня 2020 года для граждан, находящихся на территории Хабаровского края ограничения (режим самоизоляции) на покидание мест проживания (пребывания), установленные постановлением правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 года", — говорится в документе.

Режим самоизоляции сохранен только для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Масочный режим и социальная дистанция в 1,5 м остаются обязательными для всех.

Согласно постановлению, с 11 июня будут открыты для посещения зоны рекреации — городские пруды, парки отдыха. Однако прогулки и занятия спортом разрешены только индивидуальные или в паре.

Кроме того, с 11 июня вновь откроются детские сады, библиотеки. Фитнес-центры могут также работать, но с загрузкой не выше 25%. Магазины непродовольственных товаров — с учетом того, чтобы на одного посетителя приходилось не менее 4 кв. метров.

С 18 июня разрешено открыться сезонным летним кафе.

До 20 июня включительно приостановлено проведение массовых мероприятий, а также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, посещение кинотеатров, аттракционов, детских игровых комнат.

Постановление вступает в силу 11 июня.

На вечер 10 июня в Хабаровском крае зарегистрировано 2 тыс. 773 случая заражения коронавирусной инфекцией. 18 человек умерли. Излечились — 1 тыс. 402 жителя региона.