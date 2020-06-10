"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Симферополе Республики Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны пятеро граждан Российской Федерации",- сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма, добавили там.

По данным спецслужбы, у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Подготовка к осуществлению террористического акта", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", — заявили в ФСБ.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности, сообщили в ЦОС.