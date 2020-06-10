"Важное направление работы на интеграционном треке — это формирование единого миграционного пространства Союзного государства, и важнейшим шагом здесь станет соглашение о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня", — сказал он в ходе видеоконференции, посвящённой перспективам развития отношений между Россией и Белоруссией.

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.

После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Белоруссии и России не нужно будет получать две визы. Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.