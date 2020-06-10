"В этом году количество сочинцев, желающих получить рыбку гамбузию, увеличилось в несколько раз. Ежедневно в эколого-биологический центр поступают телефонные звонки с просьбой выдать рыбу, которая поедает личинки комаров", — сообщила агентству "Интерфакс-Юг" педагог дополнительного образования МБУ "Эколого- биологический центр имени Соколова" в Сочи Марина Скрипник.

При этом она отметила, что из-за карантина, введенного на территории курорта, мероприятия по выдаче рыбы ограничены.

Собеседница агентства рассказала, что в Центре находятся три бассейна, где с 1954 года разводят рыбу гамбузию, поедающую личинки комаров.

"В этом году были морозы, и большое количество гамбузии погибло. Потому что эта рыбка теплолюбивая и у нее большая потребность в кислороде", — подчеркнула Скрипник.

Сотрудники Центра всю зиму утепляли бассейны для сохранения потомства гамбузии.

"У многих сочинцев, которые ранее брали у нас гамбузию и разводили ее в своих емкостях, рыба погибла", — сказала Скрипник.

По ее словам, сочинцы отмечают увеличение количества комаров, что напрямую связано с отсутствием гамбузии, которую срочно необходимо разводить в частных водоемах курорта.

Гамбузии (Gambusia) — род лучеперых рыб семейства пецилиевых. Небольшие живородящие рыбы. Большинство видов пресноводные, некоторые могут обитать в солоноватой или солёной воде. Гамбузия поедает личинки малярийных комаров, тем самым резко снижая их численность и, как следствие, уменьшая число заболевших малярией.

Широкую кампанию по борьбе с очагами малярии на Черноморском побережье развернул российский и советский бактериолог-маляриолог, заслуженный врач РСФСР Сергей Соколов, который в 1923 году возглавил сочинскую противомалярийную станцию. С его именем связано полное искоренение малярии в Сочи путем осушения заболоченной местности, опыления и нефтевания водоёмов, высаживания эвкалиптов и платанов, способствующих осушению почв, разведением гамбузии.