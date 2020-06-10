«Я общалась с коллегами из Калининградской области, у нас информация меняется ежечасно. По последней информации, Калининград с 15 июня тоже снимает часть ограничений, и мы, открою, наверное, небольшую тайну, с 24 июня запустим первые самолеты», — рассказала она в эфире программы «Время покажет».

Догузова посетовала, что многие регионы установили достаточно жёсткие условия по приему граждан из других субъектов РФ, и это усложняет возобновление туризма. «На главах субъектов лежит огромная ответственность, где-то они, может, идут по пути ужесточения. Мы с рядом губернаторов уже обсуждали этот вопрос. Ростуризм с Роспотребнадзором согласовали достаточно комфортные правила работы и рекомендации по гостиницам, но вместе с тем, внутренние ограничения, которые накладывают в некоторых субъектах, делают сам отдых еще более сложным», — отметила она.

Глава Ростуризма напомнила, что сейчас в Калининградской области действует 14-дневный карантин по прилету. «Я беру на себя ответственность проработать вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих в регион», — подчеркнула она.

С 8 июня гостиницы и отели Калининградской области могут принимать только жителей региона. Открыты променады и пляжи. В полноценном режиме работают торговые центры и магазины, а также бани и сауны (кроме использования бассейнов и купелей).