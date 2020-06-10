"К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдет. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно", — процитировала министра его пресс-служба в среду.

По мнению Волченко, у Крыма есть "серьезный потенциал", чтобы стать лидирующим направлением внутреннего туризма этим летом, поскольку здесь россияне могут совместить пляжный и культурно-познавательный отдых с оздоровлением.

"Спрос на Крым велик. Крым — и это уже исторически сложилось — курорт для оздоровления верхних дыхательных путей, а это как раз то, что сейчас необходимо нашей стране", — отметил он.

Как сообщалось, Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться поэтапно. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей. На втором этапе, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ, началась продажа путевок.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за апрель и май в 1 млн человек.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для жителей отменена. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 458 человек, 15 пациентов умерли.