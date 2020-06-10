"Наша задача — попытаться найти региональные продукты, посмотреть, что растет в тайге, посмотреть морепродукты, сформировать региональную кухню и попробовать ее начинать продвигать", — сообщил на выездной сессии Восточного экономического форума "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока" президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он отметил, что формирование гастрономического бренда занимает продолжительное время.

"Я думаю, что это займет ни год, ни два и не три. Через пять лет это может стать международным брендом", — сказал Бухаров.

По его словам, развитию гастрономического туризма в регионе предшествует определение того, чем именно является дальневосточная кухня. Ключевую роль в ее развитии занимают рестораны.

"Рестораны должны объединять усилия и понимать, что, если вы не привлекаете туристов, то конкурируете между собой. А если к вам приедут туристы, то вы все вместе продвигаете дальневосточную кухню", — отметил Бухаров.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.

В мае президент заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России.