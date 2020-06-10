"С 10 июня приглашаем вас посетить остров Кижи и осмотреть основную экспозицию музея (пока без посещения интерьеров)", — говорится в сообщении.

Туристов из-за COVID-19 пустят только в масках, перчатках, с соблюдением социальной дистанции.

По информации пресс-службы, приобрести билет можно в терминале на острове с помощью банковской карты. Добраться до острова можно, воспользовавшись услугами частных перевозчиков.

Как сообщалось, 8 июня глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в беседе с президентом РФ о том, что в республике надеются открыть туристический сезон на острове с 15 июня.

С 9 июня все объекты турпоказа в республике, в том числе расположенные в помещениях, могут принимать группы до 10 человек.