Как следует из статистики министерства культуры и туризма Турции, в апреле страну посетило 922 путешественника из России. Россияне не вошли в топ-5, их обошли Болгария, Украина, Грузия, Сербия и Румыния. В апреле годом ранее в Турцию приехало 391,6 тыс. граждан РФ.

Между тем, Южную Корею в апреле посетило 1223 россиянина. "При этом 128 человек заявили, что пересекают границу с целью туризма, у остальных цель поездки была иная. В апреле 2019 года страну посетило 34,2 тыс. граждан РФ", — сообщает РБК со ссылкой на Национальную туристическую организацию Кореи.

Также в апреле россияне выезжали в Болгарию – 635 человек (6,4 тыс. годом ранее), Сербию – 190 (4,8 тыс. в 2019 году), США – 136 (24,9 тыс.), Индонезию – 129 (13,9 тыс.), Финляндию – 122 (22,4 тыс.), Швейцарию – 108 (9,7 тыс.), Австрию – 100 (25,6 тыс.).

В конце марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение в целях борьбы с распространением коронавируса. Остались только единичные вывозные рейсы для граждан РФ, находящихся за границей. В результате россияне почти полностью прекратили покупать авиабилеты за рубеж. Тем не менее, возможность выезда из РФ сохранялась для тех, у кого есть двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Между тем, некоторые россияне смогли выехать за границу по обычным туристическим визам. Так, большой резонанс приобрела история фитнес-блогера Софьи Семеновой, которая вылетела из Москвы в Нью-Йорк на отдых рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в разгар пандемии, когда границы между странами закрыты.