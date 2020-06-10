«У нас была заявлена возможность открытия 201 санаторно-курортного учреждения, это те объекты, у которых есть медицинская лицензия. Каждый деть число объектов, которые заявляют о начале деятельности, прирастает. Сегодня их 93. При этом фактически осуществляют прием туристов порядка 60 санаториев. Кто-то взял небольшую паузу, чтобы посмотреть, как пойдет процесс, как другие будут выполнять требования Роспотребнадзора, как будет выстраиваться прием гостей в аэропортах, вокзалах и на пропускных пунктах на автодорогах, так как в Краснодарском крае до конца июня сохраняется карантинный режим», — рассказала она на онлайн-конференции, организованной Ассоциацией оздоровительного туризма.

Как отметила Балаева, основную сложность для санаториев и туристов представляет требование Роспотребнадзора о наличии справок об отсутствии COVID-19. «Не совсем понятна ситуация со справками на ковид. Это связанно с тем, что в разных субъектах РФ разная ситуация с возможностью пройти тестирование, разные сроки проведения лабораторных исследований. Это, в том числе, влияет на принятие решения гостем приехать на оздоровление в регион. Также некоторые гости приезжают не с теми анализами, которые определены Минздравом и Роспотребнадзором, а именно с анализами на антитела», — пояснила она.

Министр добавила, что в соответствии со свежими изменениями от 29 мая в приказ Минздрава 198н, прием в санаторно-курортную организацию может быть осуществлен только при наличии исследования методом ПЦР.

По словам Балаевой, есть также ряд проблем со справками об эпидемиологическом окружении. Это официальное медицинское подтверждение, что гражданин не общался в течение последних 21 дня с инфекционными больными. «Есть сложности с формой этого документа, а это дополнительный стресс как для гостей, так и для самих средств размещения», — уточнила министр.

Она напомнила, что во всех объектах размещения сохраняется обязательное требование тестирования сотрудников на COVID-19, однако оно сопровождается рядом сложностей, в числе которых ограниченные ресурсы лабораторий Кубани. «Мы вынесли эту проблему на более высокий уровень и надеемся, что будут какие-либо изменения в рекомендациях Роспотребнадзора или объектам размещения предоставят какие-то дополнительные инструменты для тестирования», — заключила Балаева.

Еще один участник конференции, замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котлин, ранее также выразил надежду, что Роспотребнадзор смягчит требование о еженедельном тестировании персонала санаториев на коронавирус, так как это слишком затратно для бизнеса.