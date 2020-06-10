Наибольшее снижение цен зафиксировано в аэропорту Краснодара — на 40,3%, до 29644 рублей за тонну, и Геленджика — на 40,1%, до 30997 рублей.

Чуть меньшее падение — на 37,9%, отмечено в аэропорту Сочи. В мае цена за тонну авиакеросина составила 30656 рублей, тогда как в апреле — 49352 рублей. Цена топлива в аэропорту Анапы снизилась на 36,7% — до 32836 рублей.

Поставщиком в аэропортах края является ООО "Базовый авиатопливный оператор".

Как сообщалось, средняя стоимость керосина во всех российских аэропортах за май уменьшилась на 4,9%, с начала года — на 11,2%, до 47102 руб. за тонну.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Базэл Аэро" — совместное предприятие "БазЭла" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20% минус одна акция).

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), которые владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.