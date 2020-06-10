"Сегодняшняя ситуация по продолжающейся регистрации инфицированных в РФ и во всем мире говорит о том, что масочный режим, гигиенический режим обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться с нами и должен неукоснительно соблюдаться", — сказала Попова в среду на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, даже при достижении хороших показателей эпидситуации регионы не должны в течение недели переходить с одного этапа снятия ограничений на другой.

"Для этого обязательно должно пройти не меньше 14 дней, период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет. И только в этом случае — субъекты это очень хорошо понимают и относятся к этому очень осторожно — происходит переход с одного этапа на другой", — подчеркнула Попова.

"Итак, мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются, и они должны выполняться", — отметила глава Роспотребнадзора.