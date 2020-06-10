"Сегодня правительство решило продлить действие предупреждения для стран за исключением ЕС, шенгенской зоны и Великобритании до 31 августа. В отличие от наших европейских соседей с остальными странами мира мы не располагаем данными, критериями и процессами согласования, которые позволили бы обеспечить путешествия без ограничений и без просчитанных рисков", — сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует пресс-служба министерства.

По словам министра, власти ФРГ не хотят рисковать и опасаются, что летом граждане ФРГ снова окажутся за границей по всему миру и заразятся коронавирусом.