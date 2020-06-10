"Решение об открытии магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров, в том числе расположенных в торговых центрах, готовится. Для принятия такого решения нам необходимо обеспечить коэффициент распространения (инфекции — ИФ) на уровне 0,8, сегодня он на уровне единицы", — сказал он.

При этом, подчеркнул губернатор, полностью ТРЦ в регионе планируется открывать "в последнюю очередь".

"Мы знаем, что в торговых центрах кроме магазинов расположены объекты массового пребывания людей, детей, различные игровые площадки, кинотеатры", — сказал он

Травников также сообщил, что готовится еще несколько решений по смягчению ограничительных мер.

"Принято решение о возобновлении работы непродовольственных рынков, подготовлено решение о возобновлении работы музеев, согласовываем с Роспотребнадзором перечень мероприятий, которые позволят открыть Новосибирский зоопарк, без павильонов", — сказал он.

При этом, отметил губернатор, распространение инфекции в регионе, в целом, удается контролировать, удалось избежать введения "чрезмерно жестких ограничительных мер", в том числе пропускного режима и т.д.

В то же время, сказал губернатор, явных предпосылок к быстрому прекращению эпидемии нет, равно как и к тому, что не будет второй волны заболеваемости.

"Мы ориентируемся на консервативный вариант развития событий, этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения или через вакцинирование населения, или через формирование естественного иммунитета. Как мы все понимаем, несмотря на все усилия наших ученых, в том числе из ГНЦ "Вектор" в наукограде Кольцово, ждать вакцину и массовое ее применение можно только через несколько месяцев", — сказал губернатор.

Как сообщалось, ранее в Новосибирске разрешили работу непродовольствненных магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.