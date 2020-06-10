"За первую неделю в Краснодарский край прибыло порядка 3600 гостей, загрузка объектов размещения, которые решили открыться, составила 9%", — сказала она на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма.

Балаева добавила, что в регионе пока не работают бассейны, хамамы и сауны. Но вся медицинская инфраструктура функционирует, 6 июня заработали пляжи.

"К понедельнику смогли открыться 22 пляжных территории в Сочи и 6 – в Анапе. Каждый день количество пляжей, которые соответствуют всем критерием Роспотребнадзора и ГИМС (структура МЧС, которая отвечает за допуск пляжей к эксплуатации), растет. Каждый день какие-то пляжи открываются", — заметила она.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани до 21 июня. Отели и другие объекты размещения пока остаются закрытыми. С 1 июня в регионе работает только часть санаториев, при этом для поездки на отдых в эти объекты туристам нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими.