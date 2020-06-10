"Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении и управляемости ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной в почти два месяца", — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом в среду.

По его словам, вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче. "А вот выход, к сожалению, длиннее. И это обусловлено теми процессами, которые происходят", — отметил мэр.