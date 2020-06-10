"Порядка 440 наших пляжей – это те, что находятся в санаториях и гостиницах по договорам аренды, благоустройства. Они готовятся активно, занимаются благоустройством и получением дополнительных документов, необходимых для запуска. Требования Роспотребнадзора к пляжам нам понятны, они также доведены до сведения всех пользователей пляжных территорий. Мы сейчас в процессе обеспечения пляжей средствами дезинфекции и другими материалами", — рассказал он на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма в среду.

Котлин уточнил, что открытие пляжей, то есть участков береговой полосы, которые благоустроены и закреплены за пользователями, планируется с 1 июля.

Он также добавил, что подготовка санаториев региона ведется уже достаточно давно. Номерной фонд, инфраструктура гостиниц и санаториев готова к приему туристов. "Санаторно-курортные и гостиничные предприятия сегодня определяют, какое количество персонала необходимо вывести на работу, чтобы начать функционировать. В период с 15 июня до 1 июля будут проведены все подготовительные мероприятия, и я надеюсь, что с 1 июля мы сможем принять гостей со всей России", — отметил Котлин.

Он заметил, что при запуске санатории и гостиницы должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Среди них – тестирование персонала и прибывающих туристов, а также рекомендации, которые касаются бассейнов, инфраструктуры, пляжей.

"Все рекомендации доведены до сведения руководителей санаториев и гостиниц. Но есть ряд требований, которые выполнимы, но весьма затратны. Например, тестирование медперсонала, сотрудников санаториев еженедельно. Мы надеемся, что Роспотребнадзор до 1 июля рассмотрит возможность смягчения этих требований. Так с точки зрения экономики и организации деятельности будет проще и понятнее работать. Понятно, что никто не отменял риски, связанные с коронавирусом, санатории готовы выполнять требования", — заключил он.