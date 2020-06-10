"Стрелки на часах взбесились: часовые крутятся, как секундные, и все куранты показывают совершенно разное время", — сообщил "Интерфаксу" один из очевидцев происшествия.

Как пояснили агентству в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), в ведении которого находится Часозвоня, причиной странного поведения часов, вероятно, стал удар молнии во время ночной грозы, который вывел из строя электронику.

"Конечно, там есть защита, но разряд мог оказаться слишком сильным", — сказал собеседник.

Согласно информации ГМЗ, в течение дня главные городские часы приведут в порядок.

По архивным данным, Часозвоня, самое высокое сооружение Кремля, была построена в 1673 году. В девяностые годы прошлого века механические механизмы часов перевели на электронику.