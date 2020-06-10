Большинство прибывающих — жители города и области, 13 человек — из других регионов России.

В аэропорту "Пулково" готовятся к приему прибывающих, им сделают тесты на COVID-19, выдадут предписание о двухнедельной самоизоляции, багаж продезинфицируют.

Всех прибывших фотографируют. Эти снимки в дальнейшем используются в городской системе видеонаблюдения для контроля за соблюдением самоизоляции, предупреждают власти города.

Автобусами вернувшихся на родину отправят по домам, а тех, кто не может обеспечить самоизоляцию по месту жительства, направят в пансионат-обсерватор в Курортном районе.

За два с половиной месяца исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга обеспечили встречу более 40 вывозных авиарейсов. Через Пулково домой вернулись почти 4 тысячи россиян.