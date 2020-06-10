"В этом году у нас акцент будет сделан на внутреннем туризме. Нам бы очень хотелось для жителей центральной России, других регионов сделать Дальний Восток, Приморье ближе, доступнее. У нас плотная работа ведется с Минтрансом, авиакомпаниями, туроператорами, отельерами, субъектами по формированию таких доступных туров, чтобы жители центральной России могли рассматривать Дальний Восток как доступное, комфортное направление для путешествий", — сказала Догузова в среду на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока", которая проходит в дистанционном режиме.

По ее словам, разработаны несколько доступных туров на озеро Байкал, на Алтай.

"Нам хотелось бы такие готовые пакетные предложения и по Дальнему Востоку проработать", — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, Дальний Восток привлекателен природой и уникальной кухней.

"Две вещи, через которые Владивосток надо продвигать, — уникальная природа и гастрономия. Уверена, что на Дальний Восток и иностранцы, и наши граждане будут ездить за вкусной, неповторимой, уникальной едой", — сказала она.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.

В мае президент заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России.