«Наши коллеги уделяют большое внимание подготовке и обучению специалистов в ресторанах. Как они будут готовить, что делать, как будут при открытии сезона сохранять меры контроля за работой персонала с тем, чтобы не допустить вспышек заболевания», — сказал он во время онлайн-эфира выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".



Как отметил Кожемяко, рестораторы заинтересованы в формировании гастрономических брендов, в создании различных направлений кухонь. «Наиболее популярна на Дальнем Востоке азиатско-тихоокеанская кухня, в которой морепродукты используются в свежем виде. Эти блюда с учетом разницы в цене очень нравятся туристам из Южной Кореи, Японии и КНР – лидеров иностранного турпотока в регион», — пояснил он.

Между тем, глава Приморья добавил, что в последнее время все большую популярность у иностранных гостей приобретает кавказская кухня.

«Использование в блюдах высококачественных морепродуктов, таежных продуктов, например, меда, элеутерококка, может стать брендом дальневосточной кухни. Сейчас это направление активно развивается. Дикоросы, различные чаи с использованием листьев женьшеня или элеутерококка, травяные настои рестораны уже предлагают российским и иностранным туристам. Думаю, нам это нужно и дальше развивать», — заключил Кожемяко.