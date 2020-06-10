"Пандемия прежде всего затронула туристическую отрасль. На сегодня приостановлена работа гостиниц, баз отдыха, ресторанов, но мы делаем все, чтобы отрасль скорее вернулась к делу. В июне мы рассчитываем восстановить обслуживание на открытых площадках, верандах. В середине месяца — перейти к открытию гостиниц 3* и выше", — сказал он во время онлайн-эфира выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

Кожемяко отметил, что таким образом постепенно можно перейти к открытию всего туристического сезона, баз, домов отдыха, которые расположены в прибрежной зоне. "Таких объектов более 1,5 тысяч, и это не просто базы отдыха, они предлагают определенную гастрономию. В июле мы уже полноценно приступим к работе, и гости смогут насладиться кухней. Приморье сможет вернуть себе звание самого гастрономического региона Дальнего Востока", — сказал губернатор.

Он добавил, что совместными усилиями в крае рассчитывают преодолеть ситуацию с пандемией и не допустить новой вспышки инфекции. "В любом случае, в этом году мы увидим преимущественно внутренний туризм", — заключил Кожемяко.