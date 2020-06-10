"В последние годы вклад туризма в ВРП региона стал гораздо больше, мы это ощущаем. Когда в 2013 году мы приняли программу развития туризма, посещение составляло 1,5 млн, а в 2019 – уже более 5 млн человек. До пандемии более 700 тыс. иностранных туристов прибывало ежегодно", — сказал он во время онлайн-эфира выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

Губернатор добавил, что за два года только количество туристов из Южной Кореи увеличилось с 95 тыс. почти до 300. При этом больше всего иностранных путешественников в Приморский край прибывает из Китая, Южной Кореи и Японии. Перед пандемией были открыты дополнительные рейсы японскими авиакомпаниями JAL и ANA, которые с трехдневных начали переходить на ежедневные полеты.

"Азиатским туристам интересна наша гастрономия. Сейчас у нас идет формирование гастрономических брендов от рестораторов, энтузиасты создают новые кухни. Прежде всего, это азиатско-тихоокеанская кухня, которая использует наши морепродукты в свежем виде. Наверное, это направление с учетом разницы в цене наиболее привлекательно для туристов из Китая, Кореи и Японии", — отметил Кожемяко. По его словам, азиатских туристов также привлекает кавказская кухня.

"Наличие высококачественных морепродуктов, а также потенциал по таежным продуктам, использование меда может стать гастрономическим брендом. Сейчас это все более активно используется. Дикоросы, различные чаи с листьями женьшеня и элеутерококка — настои из них представлены зарубежным и нашим туристам. Думаю, нужно и дальше развивать это направление", — добавил глава Приморского края.