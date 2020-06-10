"Для здравниц, имеющих медицинскую лицензию, оздоровительный сезон будет открыт с 15 июня с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий", — сказал Текслер на совещании с главами муниципалитетов в среду.

По его словам, с 1 июля снимаются ограничения для всех остальных мест отдыха.

Кроме того, с 15 июня возобновляются занятия учеников спортивных школ, пока на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 июня.

Губернатор также отметил, что в области наблюдается положительная динамика по снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

"По сегодняшней динамике мы видим потенциал для улучшения ситуации. За последние сутки количество выписанных пациентов (132) превышает количество вновь выявленных случае (116). На динамику влияет число семейных очагов. По данным эпидемиологов, в регионе зафиксировано 200 домашних случаев заболевания, не связанных друг с другом", — отметил Текслер.

С 12 мая область приступила к реализации первого этапа снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Открылись небольшие магазины непродовольственных товаров, разрешены прогулки на свежем воздухе. При этом действует обязательный масочный режим.