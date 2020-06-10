"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 404 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2924 (34,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в стране девятые сутки не превышает 9 тыс., темп прироста за это время снизился с 2,14% до текущих 1,73%. Тем не менее, показатель суточной смертности высокий: оперштаб сообщает о 216 умерших, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в России (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая). Роспотребнадзор предупреждал, что после прохождения условного пика заболеваемости ожидается рост смертности.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции, 6 358 умерших и 252 783 выписанных (10 386 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 516. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В России проведено в общей сложности более 13,5 млн тестов на COVID-19, из них 290 тыс. — за последние отчетные сутки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду. Под медицинским наблюдением в стране находятся 318 тыс. человек.

Россия с общим числом случаев, приближающимся к полумиллиону, остается на третьем месте в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса) после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте все еще находится Великобритания с 289 тыс. заболевших и суточным приростом в 1,7 тыс., однако, вероятнее всего, в ближайшие два-три дня ее обгонит Индия (276 тыс., +10,2 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1195 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 смерть и 3796 выздоровевших.