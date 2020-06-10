Как сообщили в ведомстве, женщина при пересечении границы проследовала по "зеленому" коридору, однако таможенники обнаружили у нее незадекларированные 15 предметов старины. Среди них предметы женской военной формы, пилотка, форменный берет, медицинская косынка, носовой платок с вышивкой, карманное зеркало, почтовый конверт, тканевый кисет, керамическая сахарница.

"Все предметы женщина везла в личном багаже и не имела разрешительных документов на вывоз культурных ценностей из России", — подчеркивают в таможне.

Как затем установила экспертиза, все предметы относятся к категории культурных ценностей как предметы, включённые в состав Музейного фонда РФ, и эти вещи должны были быть задекларированы при перемещении через границу Евразийского экономического союза.

В свою очередь директор Мурманского областного краеведческого музея указала таможенникам на свою должность и пояснила, что везла предметы старины для экспозиции "Женщина и война" в Киркенесе (ближайший к российской границе норвежский город — ИФ).

"Женщина также пояснила, что не знала о необходимости декларирования данных 15 музейных предметов", — добавили в пресс-службе Мурманской таможни.

В отношении музея в настоящее время возбуждены два административных дела по ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров при перемещении через таможенную границу ЕАЭС) и по ст.16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС). Дела переданы в суд для рассмотрения.

Также Мурманская таможня возбудила по данным фактам два уголовных дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей), которые переданы в полицию Печенгского района (приграничный район Мурманской области — ИФ).